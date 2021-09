Militares tentam resgatar animais de área incendiada no Morro da Usipa

Equipes da Polícia Militar de Meio Ambiente do Vale do Aço lutam nesta terça-feira (14/9) para resgatar animais que tiveram seu lar comprometido e tentam fugir das chamas de um incêndio que teve início ontem no Morro da Usipa, em Ipatinga.



O fogo atingiu áreas dos municipios de Ipatinga e Coronel Fabriciano (foto: Polícia Militar Ambiental/Reprodução ) Segundo informações do tenente Moura, da Polícia Militar Ambiental, ainda não foi possível resgatar nenhum animal porque eles estão muito assustados e a área queimada está intransitável.

Área da mata atingida pelas chamas até o momento (foto: Polícia Militar Ambiental/Divulgação)

Ainda de acordo com as informações da Polícia Militar Ambiental, o Corpo de Bombeiros permanece no local realizando o combate e rescaldo do fogo, uma operação que tem por objetivo apagar os focos de incêndio que possam reacender as chamas.

O incêndio

Na segunda-feira (13), um homem de 42 anos foi preso por ter iniciado o incêndio. De acordo com informações da PMA, ele é catador de recicláveis e confessou ter colocado fogo em um fio para retirar o cobre. A situação fugiu do controle quando as chamas atingiram a vegetação local. Durante a prisão, os militares apreenderam um isqueiro com o indivíduo.

“Ele será enquadrado no artº 41 da lei 9.605, que trata do crime de incêndios florestais. Ficou constatado que ele não tinha a intenção de colocar o fogo na mata, foi um acidente. Portanto, responderá na forma culposa. Ele assinou o TCO (Termo circunstanciado de ocorrência)”, explicou o tenente Moura.

Até o momento, o fogo atingiu 80 hectares de uma propriedade da siderúrgica Usiminas e também de área pública dos municípios de Ipatinga e Coronel Fabriciano. Para se ter uma ideia, um hectare possui 10.000 m², a medida de um campo de futebol oficial. É como se 80 campos fossem destruídos.