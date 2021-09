Policiais e servidores da segurança protestam na Cidade Administrativa

O governo de Minas informou por meio de nota que mantém diálogo aberto com a categoria da segurança pública (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press)

Deputados se reúnem com servidores da segurança pública em frente à Cidade Administrativa (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press)

Centenas de servidores da segurança pública fazem um protesto na tarde desta quinta-feira (9/9), na Cidade Administrativa, na Região Norte de Belo Horizonte. A categoria reivindica recomposição salarial.O ato foi convocado pela Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que faz um debate em frente à sede do governo de Minas para chamar atenção do governador Romeu Zema (Novo). Parlamentares contaram com grande apoio da categoria.O requerimento para a realização da reunião aberta foi assinado pelos deputados integrantes da comissão: Sargento Rodrigues (PDT), Delegada Sheila (PSL), Delegado Heli Grilo (PSL), João Leite (PSDB) e Coronel Sandro (PSL).Eles alegam que os apelos dos servidores da segurança pública em manifestações e audiências realizadas na ALMG não têm sido considerados pelo governo do estado. Por isso, ao se reunirem nas proximidades da sede do governo, as manifestações da categoria terão maior visibilidade.O presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues, reitera que em 2019 o governador Romeu Zema assumiu o compromisso de fazer a recomposição salarial de policiais civis e militares, bombeiros, agentes penitenciários e socioeducativos.''Nós estamos aguardando o governo há um ano e meio. O governador determinou ao secretário de Governo que negociasse. Estamos falando de uma perda inflacionária de 2015 a 2022. A recomposição de 41,7% dividida até 2022 dá para cobrir oito anos de perdas. Isso além de ser legítimo está previsto na Constituição'', disse.Por esse acordo, o governador enviou à ALMG o Projeto de Lei (PL) 1.451/20, que previa recomposição salarial de 41%, escalonada em três parcelas: 13% em julho de 2020, 12% em setembro de 2021 e 12% em setembro de 2022. ''O governo passou uma parcela de 13%. Faltam as outras duas de 12%", afirmou o sargento durante o protesto.Durante a tramitação, o projeto foi aprovado com uma emenda que estendia o benefício a todos os servidores do estado. Alegando inconstitucionalidade, Zema vetou o benefício geral e pagou apenas a primeira parcela da recomposição para o pessoal da segurança pública.Para o deputado Sargento Rodrigues, o aumento da arrecadação estadual ao longo de 2021 é suficiente para cobrir a despesa com o pagamento da recomposição salarial. ''O governo tem perspectiva de arrecadar este ano R$ 19,5 bilhões a mais se comparado ao ano passado'', informou.A convocação para o protesto foi feito pelas redes sociais. ''Reforçamos que o governo não vai priorizar a recomposição se os servidores da segurança pública ficarem de braços cruzados, por isso é muito importante a participação de todos'', informou o Sindicato dos Escrivães de Polícia do Estado de Minas Gerais (Sindep-MG).A manifestação acontece de forma pacífica. O sindicato pede que servidores compareçam desarmados. O Sindep solicitou, em caráter de urgência, que os filiados presentes na manifestação se abstenham de ''obstruir integralmente as vias públicas'', ''não paralisem a prestação de serviços de segurança publica'', ''não invadam prédios públicos'' e ''não portem armas de fogo, bombas ou qualquer armamento'', sob pena de multa de R$ 50 mil por cada ato.



O governo de Minas informou por meio de nota que mantém diálogo aberto com a categoria da segurança pública e com todos os servidores, levando em conta as necessidades apresentadas.

''Como resultado dos esforços do governo de Minas para aumentar a arrecadação e reduzir as despesas, foi possível viabilizar o pagamento integral dos salários de todos os servidores até o 5º dia útil a partir de agosto, anunciar o cronograma para o pagamento de férias-prêmio, entre outras questões pontuais, e esforços nesse sentido continuam sendo feitos para que seja possível avançar também em outras pautas'', informou.

O governo ainda disse que está trabalhando para quitar dívidas ''herdadas, como os repasses para os municípios e os depósitos judiciais, buscando, também, firmar um acordo com as prefeituras para quitar os repasses de saúde e garantir que elas possam fortalecer o atendimento nos municípios."

Além disso, segundo o governo de Minas, as despesas obrigatórias do estado ultrapassam 100% da arrecadação na maior parte dos anos e a perspectiva para este ano é que elas permaneçam próximas desse patamar.



''A situação não é confortável, mas o governo de Minas tem se empenhado para conseguir, mesmo com o cenário pouco favorável, trazer melhorias para os servidores, pois reconhece o trabalho valoroso que eles prestam'', finalizou a nota.