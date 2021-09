Feriado da Independência teve menos acidentes e mortes que no ano passado

No dia 4, um carro onde estavam uma mulher e dois filhos dela - uma menina de 2 anos e um menino de 11 - capotou na MG-010, em Vespasiano, na Grande BH. A criança mais velha morreu no hospital (foto: Reprodução da internet/WhatsApp)

Neste feriado prolongado da Independência, o número de acidentes e óbitos nas rodovias federais e estaduais que cortam Minas Gerais foi menor do que o registrado no ano passado. Por outro lado, os flagrantes por embriaguez aumentaram. É o que mostram os levantamentos das polícias rodoviária Federal (PRF) e Militar Rodoviária (PMRv) divulgados nesta quinta-feira (9/9).









Neste ano, os agentes aplicaram 39 multas por embriaguez ao volante e quatro motorista foram presos pela mesma infração. No ano passado, foram 27 multas pela mistura de álcool e direção e quatro prisões





No feriado prolongado deste ano, a PRF ainda aplicou 470 multas por motoristas dirigindo sem sinto, 201 por passageiros sem o equipamento de segurança e 39 por crianças sendo transportadas sem a cadeirinha.





Já nas rodovias estaduais, sob responsabilidade da PMRv, as ocorrências foram contabilizadas de 3 a 8 de setembro. Neste ano, ocorreram 127 acidentes com vítimas contra 192 no feriado de 2020, queda de 33%. Vinte e uma pessoas morreram. No ano passado foram 25.