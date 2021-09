Morre menino de 11 anos, uma das vítimas do acidente de sábado na MG-010

Vítimas foram resgatadas depois do trabalho de desencarceramento feito pelos bombeiros (foto: CBMMG/Divulgação )

Uma das vítimas do acidente de sábado, por volta do meio-dia, no quilômetro 23 da rodovia MG-010, na altura de Vespasiano, na Grande BH, onde um Gol capotou, interrompendo o trânsito, o menino de 11 anos, não resistiu e morreu no Hospital do Pronto Socorro João XXIII.

Dentro do veículo havia três pessoas. Segundo informações, o veículo era dirigido pela mãe, que levava os dois filhos, de Confins para Belo Horizonte. No local, perdeu o controle da direção e bateu contra a murada da base do viaduto existente no local, capotou e rodopiou na pista, parando alguns metros à frente.

O acidente foi tão violento que a pista teve de ser interditada. O menino estava no lado mais amassado do veículo. Ele ficou preso nas ferragens, assim como sua mãe. Teve diversas fraturas nas pernas, bacia e membros superiores.

Devido à violência do acidente, mãe e filhos tiveram de ser retirados pelo Corpo de Bombeiros. Pela gravidade dos ferimentos, o menino teve de ser socorrido de helicóptero para o João XXIII.

A menina foi conduzida por terceiros ao Hospital Risoleta Neves, assim como sua mãe. As duas seguem internadas, em observação. A suspeita da causa do acidente é o excesso de velocidade.