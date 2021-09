Motorista supostamente bêbado e sem carteira capota carro e mata homem

Veículo ficou destruído após capotar várias vezes (foto: Reprodução/Redes sociais) Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas depois que um carro capotou várias vezes em Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro. A suspeita Polícia Militar (PM) é de que o motorista do veículo estivesse bêbado.

O carro com placas de Iraí de Minas teria passado em alta velocidade por um quebra-molas, na Avenida das Palmeiras, o que fez com que o motorista perdesse o controle da direção e batesse no meio-fio antes que o veículo capotasse para fora da pista. Alguns dos cinco ocupantes foram jogados para fora do automóvel.



Além da PM, o Samu foi chamado ao local do acidente, que fica na Zona de Expansão Urbana de Monte Carmelo. O motorista foi socorrido por paramédicos e levado ao Pronto Socorro Municipal, mas como o estado era grave, posteriormente, ele transferido de helicóptero do Corpo de Bombeiros para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.



Um homem de 30 anos, que chegou a receber atendimento no PS municipal, morreu. Os outros três feridos estão sob observação médica.



Segundo o que foi informado aos policiais, o motorista tinha sinais de que havia tomado alguma bebida alcoólica e, ao pesquisar sobre sua habilitação, os militares descobriram que ele não tinha carteira para dirigir. Ele está hospitalizado sob escolta policial.



O veículo foi removido ao pátio de guincho credenciado.