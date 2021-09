Polícia prende dois dos quatro atiradores de Prudente de Morais

Dois dos quatro atiradores que agiram em Prudente de Morais seguem foragidos (foto: Prefeitura/Reprodução )

Presos, pela Polícia Militar, em Prudente de Morais, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, dois dos quatro homens que atiraram contra três pessoas, na noite de sábado, entre elas, uma adolescente de 12 anos. Nenhuma delas corre risco.

Segundo Boletim de Ocorrências da Polícia Militar (BO), a tentativa de homicídio, que ainda está sendo investigada, ocorreu no Bairro São João II.

Segundo as vítimas e testemunhas, elas estavam na rua, quando passou um carro com quatro ocupantes, que abriram fogo em direção ao grupo. Logo em seguida, fugiram do local.

Imediatamente, foi iniciada uma busca, por parte da PM, que envolveu militares das cidades próximas e também de Belo Horizonte. O helicópetro Pégasus também foi empenhado.

O veículo suspeito foi abordado no Bairro Mantiqueira em Belo Horizonte. Com os dois ocupantes foi apreendido um revólver. As vítimas foram encaminhadas ao Pronto Socorro de Prudente de Morais, onde foram medicadas e liberadas após a confirmação de que não corriam riscos.