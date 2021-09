Em dia de inauguração de posto em Betim, bombeiros salvam criança engasgada

O primeiro atendimento do novo posto foi o salvamento de uma criança engasgada (foto: CBMMG)

Era um dia festivo, de inauguração do novo posto de comando do Corpo de Bombeiros, em Betim, na Grande BH, e quis o destino que houvesse um motivo a mais para comemorar, pois logo nas primeiras horas de funcionamento, uma mãe entra desesperada na unidade com uma criança no colo, pedindo por socorro.

A criança, com poucos meses de vida, estava engasgada. Imediatamente os militares fizeram um procedimento para salvar o bebê.

Segundo a mãe, que estava em prantos, ela já havia tentado desobstruir a filha, no entanto, não obteve sucesso, quando lembrou do novo posto de bombeiros e resolveu pedir socorro.

O fato ocorreu antes do início da solenidade de inauguração. Tudo foi paralisado e a prioridade passou a ser a criança engasgada. Somente depois de a criança ser salva é que a solenidade foi retomada.