COVID-19: Pela 3° semana, São João del-Rei tem aumento na média de casos

O boletim também mostra que Barbacena e Lavras apresentaram redução no ritmo de contágio do coronavírus pela segunda semana consecutiva, o que melhora os indicadores da região.

De modo geral, a região do Campo das Vertentes apresenta oito municípios com elevação de contágio, cinco com estabilidade, 25 que apresentam redução e três com o número de casos zerados.

Além disso, duas cidades - Conceição da Barra de Minas e Piedade do Rio Grande - estão em situação indefinida, ou seja, não é possível comparar matematicamente as médias móveis.