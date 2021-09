Autor de latrocínio em Carmo do Rio Claro é descoberto ao procurar polícia

Celular do idoso foi apreendido na casa do autor do latrocínio (foto: PCMG/Divulgação )

Menos de 24 horas depois de cometer um latrocínio, que teve como vítima um homem de 60 anos, o autor, homem de 25 anos, é preso em Carmo do Rio Claro, no Sudeste de Minas Gerais. O crime ocorreu na casa da vítima, onde o corpo foi encontrado, com sinais de violência. Segundo os policiais, a vítima foi encontrada com um lençol amarrado no pescoço e com hematomas na face.

Segundo testemunhas, o suspeito teria sido visto com a vítima, na última aparição dele. A partir disso, tornou-se um suspeito. E sabendo dos rumores que circulavam na cidade, sobre ter estado em companhia da vítima, o suspeito resolveu comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos.

Ao ser inquirido, caiu em contradição diversas vezes. Pressionado pelos policiais, acabou confessando o crime. Ele alegou que tinha ido à residência da vítima para furtá-la, mas foi surpreendido pelo homem de 60 anos, que acordou no momento da ação criminosa.

Nesse instante, o criminoso decidiu agredir a vítima, estrangulando-o, inicialmente com um “mata-leão” - golpe utilizado nas lutas de MMA -, e depois com um lençol, que passou em volta de seu pescoço e apertou e esticou, mesmo com a vítima já estando inconsciente. O suspeito acabou subtraindo o celular e a quantia de R$ 20 que estavam na carteira da vítima.

O telefone roubado, que foi a prova definitiva, foi encontrado escondido na casa do criminoso, que indicou o lugar onde estaria. O homem é também suspeito de um roubo, ocorrido em 2015, quando teria agredido um idoso para roubá-lo. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.