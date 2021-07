Suspeito de latrocínio é preso pela segunda vez em Lagoa Santa

Depois de fazer a vítima desmaiar com um soco, suspeito atirou o corpo na Lagoa do Sumidouro (foto: Iepha.mg.gov.br)

Um homem de 22 anos, suspeito de ter assassinado um taxista, de 67, na Lagoa do Sumidouro, em Pedro Leopoldo, em 18 de novembro de 2019, foi preso, pela segunda vez, pela Polícia Civil de Lagoa Santa. Ele respondia pelo crime em liberdade provisória, mas não compareceu a uma audiência de interrogatório e a Justiça emitiu novo mandado de prisão.

A primeira prisão do suspeito ocorreu em 28 de novembro de 2019, 19 dias depois de ter cometido o crime. Segundo o delegado Flavio Rabello Teymeny, da Delegacia em Lagoa Santa, o suspeito havia conseguido, em 2020, responder ao processo em liberdade, porém, o fato de não ter comparecido à intimação judicial, determinou a nova prisão.

O suspeito, no entanto, não responderá somente pelo crime de homicídio. Novas investigações apontaram que ele está envolvido no tráfico de drogas na região de Pedro Leopoldo. Por esse motivo, foi cumprido, também, um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, que foi levado para o sistema prisional.

O latrocínio

Segundo relatório policial, o crime de latrocínio aconteceu depois que a vítima foi abordada pelo suspeito, na rodoviária de Lagoa Santa. Foi solicitada uma corrida ao Bairro Lapinha. No percurso, foi anunciado o assalto. O taxista ficou nervoso e o suspeito deu-lhe um soco na cabeça, o que fez com que a vítima perdesse os sentidos.

Em seguida, o suspeito assumiu a direção do veículo e levou a vítima, desacordada, até a Lagoa do Sumidouro, em Pedro Leopoldo, onde jogou-a dentro da água. Em seguida, o suspeito roubou R$ 250 e o celular do taxista.

O que surpreendeu os policiais foi que o suspeito, logo depois de cometer o latrocínio, foi passear com a namorada, levando-a para a Serra do Cipó, no carro da vítima.

Este veículo foi abandonado em 22 de novembro de 2019, no Bairro Sobradinho, em Lagoa Santa. Um dia antes, o corpo do taxista foi encontrado boiando na lagoa.

Juntando as provas, os policiais identificaram o autor. Levado à delegacia, ele confessou o crime e e contou, com detalhes, como aconteceu o crime. Como não havia flagrante, ele foi detido, mediante um pedido feito pela polícia de prisão preventiva. No entanto, pouco tempo depois, ele conseguiu a liberdade provisória.