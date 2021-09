2 em cada 10 moradores de cidade mineira não tomam a 2ª dose da vacina

Segunda dose é fundamental para garantir imunização contra o coronavírus (foto: Prefeitura de Capelinha/Divulgação) Um dado no interior de Minas preocupa autoridades em saúde. Em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha , a cada dez moradores vacinados com a primeira dose, dois abandonam o ciclo antes do fim: ou seja, ignoram a aplicação complementar. A cidade, de 38 mil habitantes, emitiu um alerta e apela à consciência sobre o tema.

O vice-prefeito, Aléquison Gomes (PSC), exemplificou a baixa procura. No dia 26 de agosto, a expectativa era imunizar 580 pessoas. Apenas 112 foram aos pontos de vacinação.

"Isso é ruim no ponto de vista da saúde, claro, mas também atrapalha o andamento da cidade como um todo. As equipes de saúde estão voltadas à vacinação, enquanto os demais atendimentos seguem em segundo plano. Se as segundas doses já fossem aplicadas, poderíamos acelerar na vacinação por idade, por exemplo", justifica.

Capelinha começou a imunizar jovens com 23 anos, enquanto outras cidades da região já estão imunizando a última faixa etária da população adulta: pessoas com 18 anos.

Segundo o Vacinômetro do governo estadual, acessado nesta terça-feira (31/8), 21.994 pessoas tomaram a primeira dose (cobertura vacinal de 74,8% para pessoas acima de 18 anos) no município do Vale do Jequitinhonha, e 8.287 a segunda dose (o número poderia ser 10 mil, por exemplo). Outros 1.261 tomaram a vacina de dose única.

Quem são os faltosos?

O levantamento feito pela secretaria de Saúde mostra que são pessoas entre 35 e 40 anos e pacientes com doenças crônicas que mais deixaram de tomar a vacina.

Mas até mesmo para a primeira dose os números não são exatamente positivos. O Vacinômetro aponta que, das 3.236 pessoas com doenças crônicas que poderiam tomar a vacina em Capelinha, apenas 1.629 compareceram aos postos de vacinação.

Não há dados específicos sobre pessoas entre 35 e 40 anos.

"Não tomar a vacina é um ato contra a saúde pública. Nós já fizemos levantamento casa em casa, mas não temos condições de ir atrás todo dia dos faltosos. As pessoas precisam ter consciência e procurar as unidades de saúde", completa o vice-prefeito.

A coordenadora do Grupo de Análise e Monitoramento da Vacinação (Gamov) da secretaria estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Janaina Fonseca, também engrossa o apelo para que os mineiros não deixem de tomar a segunda dose

"A pessoa só estará imunizada ao completar seu esquema vacinal. É fundamental que todas as pessoas retornem às unidades de saúde para receber a D2. Assim, evitaremos o aumento do número de casos, principalmente os graves, que levam à internação e ao óbito", pede.