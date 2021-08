Carro fica irreconhecível em engavetamento e sogro e genro morrem na BR-381

Carro é totalmente amassado em engavetamento na Fernão Dias (foto: Reprodução/Redes sociais) Dois homens morreram em um grave acidente, nesta terça-feira (31/8), na BR-381, no trecho batizado de Fernão Dias , em direção a São Paulo. O engavetamento envolveu três veículos e ocorreu na altura do município de São Sebastião da Bela Vista, próximo a Pouso Alegre, no Sul de Minas.







O acidente ocorreu no sentido São Paulo e o trânsito ficou totalmente interditado por quase quatro horas, o que gerou um congestionamento de aproximadamente 25 quilômetros no trecho.





Carro desfigurado

A cena do acidente impressionou até mesmo os bombeiros, que atendem batidas corriqueiramente. "Quando a gente chegou ao local, vimos que a possibilidade de encontrar alguém com vida era muito pouca", afirma o tenente David Melo.





"Logo que chegamos ao local, nos deparamos com uma situação um pouco atípica, tendo em vista que a carreta chegou a subir do veículo. A roda traseira do carro ficou em cima do capô dianteiro", complementa.

Os bombeiros atuaram com oito militares e três viaturas. Um caminhão guincho da concessionária foi utilizado para retirar a carreta de cima do veículo.

Sogro e genro

As vítimas têm 54 anos e 24 anos. Eles são sogro e genro e moravam em Pouso Alegre. Os corpos foram retirados após os militares cortarem a lataria do carro. Na sequência, liberados para a funerária e levados para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.