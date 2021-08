Van atinge moto, capota e esmaga motoqueiro na BR-381

Van capotou depois de passar por cima da motocicleta (foto: CBMMG)

Um acidente no final da manhã desta quarta-feira (25/8), entre uma van e uma motocicleta, no quilômetro 372 da BR-381, trevo de São Gonçalo do Rio Abaixo, região central de Minas Grais, terminou com o motoqueiro morto.

O local é próximo da ponte sobre o Rio Una. Segundo Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, a van chocou-se com a motocicleta e capotou.

A vítima foi parar debaixo da van, e seu corpo só foi retirado depois da chegada dos bombeiros. Outras três pessoas, que estavam na van, foram levadas para o Hospital de São Gonçalo do Rio Abaixo.