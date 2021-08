Problema técnico suspende júri de frentista acusado de matar cliente em BH

Réu foi interrogado na sessão desta manhã (foto: Marcelo Almeida/TJMG)

Será marcada uma nova data para o julgamento de Vanderlei Gomes Calixto, acusado de matar Nilson Martins, de 51 anos, quando trabalhava como frentista em um posto de combustíveis na Região da Pampulha em 2015. Um problema técnico levou à suspensão do júri, que era realizado no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (31/8). Será marcada uma nova data para o julgamento de Vanderlei Gomes Calixto, acusado de matar Nilson Martins, de 51 anos, quando trabalhava como frentista em um posto de combustíveis na Região da Pampulha em 2015. Um problema técnico levou à suspensão do júri, que era realizado no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (31/8).









O crime ocorreu em 12 de julho de 2015. Na noite daquele dia, Vanderlei discutiu com Nilson, que insistia em continuar abastecendo o tanque do veículo mesmo depois que a bomba estava desarmada, “de forma sucessiva e por quantias irrisórias, ocasionando filas e causando irritação nos demais clientes do posto”, diz o texto.





Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a discussão evoluiu para agressões mútuas e, em determinado momento, Vanderlei sacou uma arma e atirou contra Nilson. Na época do crime, testemunhas chegaram a dizer que os dois estavam se desentendendo “há algum tempo”.





Cinco testemunhas já haviam sido ouvidas, além do interrogatório do réu. De acordo com informações do Fórum Lafayette, Vanderlei disse que tinha sido ameaçado pela vítima, que chegou dizendo que daria 10 tiros nele. O acusado admitiu que atirou no chão primeiro e depois disparou diversas vezes contra Nilson após ter sido agredido.





A sessão era presidida pela juíza Fabiana Cardoso Gomes Ferreira. Na acusação, estava o promotor Henry Wagner Vasconcelos de Castro. A defesa do réu é do advogado Michel Rodrigues Guimarães. O conselho de sentença, dissolvido para a suspensão, era composto por três mulheres e quatro homens.