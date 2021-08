Entre filhotes e adultos, polícia resgata 5 cães vítimas de maus-tratos

Animais foram resgatados nesse domingo (29/8) e encaminhados para uma clínica veterinária da cidade (foto: Deputado Noraldino Junior via Instagram/Reprodução)

Cinco cães vítimas de maus-tratos foram encontrados em uma residência em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, durante uma operação deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) no último domingo (29/8).

“Os tutores dos animais não foram encontrados no momento da ação, mas as investigações prosseguem visando à responsabilização dos suspeitos pela prática do crime”, informou a Polícia Civil, por meio de sua assessoria.

A legislação – conforme o artigo 32 da Lei 9.605/98 – assegura de dois a cinco anos de reclusão para quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais. A pena pode ser aumentada de um sexto a um terço, caso a violência ocasione a morte do animal.

Dois filhotes abaixo do peso e outros três com doenças dermatológicas estavam em um local insalubre, conforme mostram imagens registradas pelo deputado estadual Noraldino Junior (PSC).

Cães foram localizados em local insalubre (foto: Deputado Noraldino Junior via Instagram/Reprodução)

Nas redes sociais , o deputado disse que os cães foram conduzidos por sua equipe para uma clínica veterinária da cidade, onde receberão o tratamento adequado. Posteriormente, eles serão disponibilizados à adoção.

Cadela arrastada pela rua

Após ser flagrado por populares arrastando uma cadela pela rua, um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Civil no dia 19 de agosto. O caso também aconteceu em Juiz de Fora, conforme noticiado pelo Estado de Minas na oportunidade

O crime de maus-tratos foi flagrado no Bairro Bairu, na Zona Leste da cidade, por uma moradora que registrou a cena em vídeo. Rapidamente, o caso viralizou nas redes sociais.