Campo das Vertentes: fogo queima 10 hectares de mata da Serra do São José

Bombeiros atuaram, ao lado de brigadistas, durante toda a tarde de domingo (29/8) (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação )

O Corpo de Bombeiros de São João del-Rei, na região do Campo das Vertentes, combateu um incêndio na Serra do São José, na tarde desse domingo (29/8). Segundo a corporação, o fogo começou em um caminho de acesso à Trilha do Carteiro e atingiu cerca de 10 hectares aproximadamente.





No local, que fica próximo à região de Coronel Xavier Chaves, uma equipe se juntou a brigadistas do Instituto Estadual de Fazendas para combater as chamas que atingiram uma região de difícil acesso. Com o uso de abafadores, bombas de água e sopradores, as equipes trabalharam durante toda a tarde e conseguiram controlar as chamas.Leia também: Minas: com estiagem atípica, temporada de queimadas deve ser mais intensa Segundo o sargento Braga, chefe da equipe de bombeiros que atuou no local, foi uma tarde inteira de muito trabalho. ''O local é de acesso muito complicado, sendo necessário caminhar por cerca de meia hora para chegar até a linha de fogo. Além disso, trata-se de vegetação muito fechada, o que dificulta muito conseguir se deslocar até onde queimava".Sobre as causas do incêndio, Braga afirma que não foi possível localizar nenhum autor, mas sempre existe a possibilidade de ação humana. "Infelizmente, é muito comum que pessoas provoquem essas queimadas de maneira proposital, o que, principalmente nesta época do ano, pode se tornar algo de grandes proporções."