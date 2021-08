Defesa Civil fará treinamento de emergência em barragem de Barão de Cocais

Sirene de alerta para aviso de emergências das barragens (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) A Defesa Civil realizará na manhã deste sábado (28/8), a partir das 10h, um treinamento de emergência da Zona de Auto Salvamento (ZAS) e Zona de Segurança Secundária (ZSS) nas barragens Norte/Laranjeiras e Torto, da Mina Brucutu, localizadas em Barão de Cocais em Minas Gerais. A ação será feita em parceria entre as Defesas Civis estadual e municipais, juntamente com a Vale.

Com o toque das sirenes, os moradores deverão seguir as rotas "de fuga" e se dirigirem aos pontos de encontro localizados em área considerada segura.

Durante a execução das atividades haverá interdição temporária do trânsito de veículos na BR-381, no Km 395 e Km 392 (trevo de Barão de Cocais); na MG-436, no Km 4; na MG-436, no Km 6; e na estrada de acesso ao Una – São Gonçalo do Rio Abaixo.

Ainda segundo a nota, o objetivo do treinamento é orientar a população sobre como proceder em casos de emergência. O simulado faz parte do Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM), em cumprimento à legislação vigente.

A empresa reforça que serão tomados todos os cuidados para evitar a disseminação da COVID-19, seguindo as orientações das autoridades de saúde, tendo como foco a segurança dos trabalhadores e dos moradores das localidades.

A barragem Torto está em fase de implantação. A Norte/Laranjeiras permanece em nível 2 de emergência e está inativa desde dezembro de 2019, com a Zona de Auto Salvamento preventiva e parcialmente evacuada.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira