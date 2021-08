Empresa nega que deslizamento em Sarzedo seja rompimento de barragem

Imagens do deslizamento de terra em Sarzedo foram divulgadas nas redes sociais (foto: Corpo de Bombeiros/ divulgação )

As imagens de um possível estouro de barragem que ganharam as redes sociais nesta segunda-feira (9/8), afirmou a empresa Itaminas, responsável pela extração de minério de ferro em Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.Segundo a companhia, o que ocorreu no local foi um "escorregamento de aterro de obra", e a situação não teve vítimas. "As informações circuladas em redes sociais sobre um possível rompimento de barragem não são verdadeiras", afirmou a empresa em nota."O evento trata-se de um escorregamento de aterro de obra civil, não havendo vítima ou dano ambiental nem tampouco qualquer relação com as barragens, que mantém os níveis de seguranda dentro dos padrões exigidos", completou a empresa.Os bombeiros enviaram uma viatura ao local para a analisar o deslizamento de terra. Pelo menos três veículos foram soterrados.''Houve um escorregamento em uma área bem limitada da empresa. Não houve nenhuma situação que atingisse a barragem, que está localizada a, aproximadamente, um quilômetro do local onde ocorreu o fato", disse o tenente do Corpo de Bombeiros Jader Junio Correia. Atambém apura o ocorrido.Um vídeo que circula na internet mostra o momento o deslizamento de terra. A imagem foi compartilhada pelo deputado federal Rogério Correia. Assista:''Confirmado um rompimento de um talude na barragem da Itaminas em Sarzedo. Segundo informações da defesa civil do município não atingiu a cidade. Mas com certeza é preocupante e mais um alerta sobre a situação das barragens em Minas'', disse o deputado.