Ipê branco antecipa chegada e deixa belo-horizontinos encantados

Ipê branco é atração na Praça da Liberdade nesta quinta (26/8) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Com a primavera se aproximando, as árvores de Belo Horizonte começam a florescer. Os ipês, com sua diversidade de cores, chamam a atenção de quem passa pelas praças, admirando a beleza das flores. Na manhã desta quinta-feira (26/8), o público da Praça da Liberdade pôde contemplar o ipê branco - uma raridade da espécie, que ocorre apenas uma vez ao ano.