Polícia Civil prende homem que cometeu homicídio por causa de drogas

Momento em que suspeito é colocado na viatura da Polícia Civil (foto: Divulgação/PCMG)

Um suspeito de matar um homem por causa de uma briga por drogas foi preso pela Polícia Civil em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A solução do crime foi divulgada menos de duas semanas após o corpo sem encontrado, às margens da MGC-497, na zona oeste da cidade.



O homem, apontado como autor do assassinato, tem 32 anos. O crime aconteceu no dia 13 de agosto. A vítima, Washington Matheus Gonçalves Santos, tinha a mesma idade do suspeito e foi morto no Bairro Pequis, também na zona oeste. O corpo foi descoberto dois dias depois por uma pessoa que fazia caminhada pelo local.





O suspeito foi preso quando chegava em casa, no bairro vizinho ao local da morte, Monte Hebron. Uma equipe da Delegacia de Homicídios cumpriu o mandado de prisão expedido pelo juiz da 3ª Vara Criminal, Robson Luiz Rosa Lima. O suspeito não resistiu à prisão.



Segundo o delegado Eduardo Leal, a vítima morreu a facadas, após se desentender com o suspeito, por causa de drogas. A pessoa que encontrou o corpo fazia caminhada quando sentiu um forte odor, avistou o cadáver e acionou a polícia. Os investigadores da Delegacia de Homicídios compareceram ao local. O corpo apresentava sinais de violência e crueldade e início de decomposição e teria sido atingido por diversas facadas no tórax, pescoço e no rosto.



O delegado também informou que durante as investigações foi apurado que o suspeito matou a vítima por motivos fúteis, em razão do desentendimento por causa de uma compra de drogas. Após o crime, o suspeito jogou o corpo numa ribanceira.



Essa não é a primeira acusação de assassinato contra o investigado, uma vez que ele responde processo por homicídio em Serra do Salitre, no Alto Paranaíba.



O investigado foi conduzido para o Presídio Uberlândia 1, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.