Corpo achado em barracão na Grande BH é de criança; casal foi preso

No caso dessa terça, segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o proprietário do barracão em Contagem sentiu um cheiro forte vindo da residência durante o final de semana. Ele bateu na porta do imóvel para verificar a causa, mas como ninguém atendeu e o espaço estava trancado, o homem pegou a chave reserva e abriu a porta acompanhado de um vizinho.





Lá dentro, o proprietário viu um saco enrolado debaixo de uma das camas do quarto, além de manchas de sangue no banheiro. Ele acionou a polícia, que verificou que o saco continha um corpo do sexo feminino, que foi confirmado nesta quarta ser da menina de 10 anos que morava com o casal. Todos não eram vistos desde sábado (20/8).





Uma entrevista coletiva para detalhar os casos está programada para acontecer nesta quinta (26/8), às 10h, com os delegados Elisa Caetano Moreira e Anderson Resende Kopke.