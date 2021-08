Vizinho encontra corpo em barracão; criança que morava na casa desapareceu

Proprietário encontrou corpo dentro da casa de inquilino no Bairro Perobas, em Contagem (foto: Matheus Peres/Google Maps)









O denunciante afirmou à PM que, durante o fim de semana, sentiu um cheiro forte vindo da residência e então bateu na porta para verificar a causa. Ele encontrou o espaço trancado. Diante da situação, pegou a chave reserva e chamou um vizinho para ir até o barracão.





Lá dentro, o proprietário viu um saco enrolado debaixo de uma das camas do quarto, além de manchas de sangue no banheiro. Ele acionou a polícia, que verificou que o saco continha um corpo do sexo feminino. A perícia ainda não conseguiu identificar se o cadáver é de uma criança ou de uma mulher adulta devido ao avançado de deterioração.





A perícia informou que coletará as digitais do corpo, assim como material odontológico e de DNA para identificar a vítima.

O proprietário de um barracão situado no Beco Maracanã, no Bairro Perobas, em Contagem, Grande BH, acionou a Polícia Militar (PM) na madrugada desta terça-feira (24/8) após a descoberta de um corpo dentro do imóvel.