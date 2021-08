Homem que fugiu quatro dias antes de julgamento por feminicídio é capturado

O delegado Roberto Veran conduziu as investigações que levaram à prisão do fugitivo (foto: PCMG)

Um homem que estava foragido desde o ano passado foi capturado nesta quarta-feira (25/8) por policiais da Delegacia de Homicídios de Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O homem havia fugido quatro dias antes do julgamento pelo feminicídio de sua namorada, e é acusado de uma série de 10 roubos contra motoristas de aplicativo.

Segundo o delegado Roberto Veran, que conduziu as investigações, além de matar a vítima, o suspeito gravou as imagens da jovem agonizando no chão e enviou o vídeo para a família da vítima. “Na época, nós o prendemos e, além desse feminicídio, ele também tinha sido preso anteriormente, pelos roubos a motoristas de aplicativos”.

O suspeito e a vítima, respectivamente de 24 e 21 anos, à época do feminicídio, namoraram por cerca de um ano e o investigado não teria aceitado o término do relacionamento. Na época do crime, a jovem já estava se relacionando com outra pessoa.

Depois do crime, o suspeito chegou a ficar preso por cerca de um ano, mas em julho deste ano, ele foi beneficiado com saída temporária e desapareceu. O julgamento do homem ocorreu quatro dias depois, e ele foi condenado a 19 anos e três meses de prisão em regime fechado.

“Durante a fuga, o criminoso passou a fazer ameaças à família da vítima. Isso fez com que a mãe da vítima, com o auxílio da Polícia Militar, se mudasse de sua casa”, conta o delegado Veran.

Quando foi preso, o suspeito estava escondido no Bairro Cabana do Pai Tomás, em Belo Horizonte. “Ele estava sendo acolhido lá por uma transexual, que ele conheceu dentro do sistema penitenciário. Ela também foi conduzida por crime de favorecimento pessoal”, afirma o delegado.



Em Mateus Leme

Outro fugitivo do sistema penal foi capturado nesta terça-feira (24/8) pela Polícia Militar em Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O homem era procurado há mais de seis meses e cumpria pena por assaltos.

Ele foi parado pela polícia durante o patrulhamento no Bairro Jardim Serra Azul, após cometer diversos assaltos na cidade. Os policiais avistaram o veículo em que ele estava, um Gol, que tinha um alerta expedido por ser suspeito de ter participado de vários assaltos na cidade.

O veículo foi cercado. O motorista tinha em seu poder uma garrucha e dois celulares. Os policiais foram, então, atrás de vítimas do assaltante, e as três contactadas reconheceram o ladrão. Na casa deste foi encontrada mais uma arma de fogo e munições.

Quando os policiais estavam na Delegacia de Betim, onde foi registrada a ocorrência, no momento em que os policiais militares registravam a ocorrência, um outra vítima chegou, para registrar queixa e reconheceu o suspeito. Ele está preso e será encaminhado para o sistema prisional.