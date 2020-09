Fugitivo da Justiça paulista é preso em Montes Claros, onde vivia com a mulher

Criminoso morava no Bairro São José, em Montes Claros (foto: Google Street View/Reprodução)

A Polícia Civil deprendeu, nesta terça-feira (22), um homem que era procurado pela Justiça de, interior de São Paulo. As investigações no Norte de Minas tiveram início a partir de solicitação da polícia paulista.Segundo o relato da polícia de São Paulo, o homem responde por crimes de, associação criminosa e adulteração de veículos. Ele seria um dos ladrões de automóveis mais procurados daquele estado.De acordo com relatos, ele subtraianovos ou seminovos no interior de concessionárias, muitas vezes em plena luz do dia, sem que ninguém percebesse sua ação.Os veículos furtados recebiame eram levados para países do Mercosul por exemplo, onde eram vendidos.A prisão foi possível graças ao Serviço de Inteligência da Polícia Civil montes-clarense, cujo trabalho possibilitou localizar e prender o foragido.Ele foi encontrado numa casa no Bairro São José, junto com sua mulher e levado para o sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.