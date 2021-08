Comunidade protesta contra mudança de endereço de centro de saúde

Manifestantes pedem permanência do Centro de Saúde Mariano de Abreu na Rua Fernão Dias (foto: Reprodução/WhatsApp)

Moradores do Bairro Mariano de Abreu, na Região Leste de Belo Horizonte, organizaram uma manifestação nesta quarta-feira (25/8) na tentativa de protestar contra a mudança do endereço do centro de saúde da localidade. Eles denunciam que o novo local é de difícil acesso e próximo a uma linha de trem da mineradora Vale.Atualmente, o Centro de Saúde Mariano de Abreu funciona na Rua Fernão Dias, 220. O objetivo da prefeitura é criar uma nova unidade, mais moderna e com mais estrutura, na Rua Barreiro, 1.007, no Bairro Casa Branca, vizinho ao Mariano de Abreu.No entanto, Marizete Amaral Leão, moradora do bairro, critica a ideia. “É uma comunidade carente. Há 40 anos, estamos no mesmo local. Fomos surpreendidos em dezembro, com a troca da gerente (do centro de saúde), que nos informou sobre a troca de endereço, para um local onde a população vai ter que subir e descer várias ladeiras”, diz ao

Novo centro de saúde ficará no Bairro Casa Branca, em BH (foto: Reprodução/WhatsApp)

Segundo Marizete, também houve resistência da Saúde Primária BH S.A., concessionária vencedora do leilão de parceria público-privada (PPP) realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte.



“Os moradores se reuniram com a empresa (parceira da prefeitura na modernização dos postos da cidade), mas fomos muito mal tratados. Não teve diálogo. Queremos uma reunião com o secretário (de Saúde) Jackson Machado Pinto”, afirma Marizete.

Sugestões

A comunidade do Mariano de Abreu reconhece a necessidade de modernização do centro de saúde, mas defende que ela aconteça no mesmo local do atual.

O problema, segundo o Conselho Municipal de Saúde, está no projeto do novo posto. O documento prevê uma construção de dois andares, porém o novo Plano Diretor de BH não permite construção do tipo nessa área do Mariano de Abreu, por se tratar de uma “área de mirante”.

Outra ideia é usar outros lotes da prefeitura no Mariano de Abreu, em locais de melhor acesso. Esses imóveis estão nas ruas 5 de janeiro e João Neiva.

Uma terceira sugestão da comunidade é que a prefeitura mantenha a construção no Bairro Casa Branca, mas que não feche o atual centro de saúde, que serviria como um "anexo".

Dessa maneira, a PBH precisaria, na proposta dos moradores, manter equipes de saúde da família e saúde bucal no futuro anexo, com intuito de assegurar o direito da população do Mariano de Abreu.

O protesto



A manifestação desta quarta reuniu cerca de 100 pessoas, segundo a moradora. O público foi menor do que o desejado, mas dentro do esperado, já que o protesto aconteceu em um dia útil, dentro do horário comercial.



Representantes do Conselho Municipal de Saúde também estiveram no local. Um caminhão da Central Única dos Trabalhadores (CUT) foi deslocado para apoiar o protesto.

Prefeitura responde

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a obra do novo centro de saúde começou em julho e deve terminar em abril do ano que vem. A nova estrutura está a cerca de 800 metros do atual posto de saúde e é acessada por cinco linhas de ônibus, segundo a PBH.“Os usuários foram informados da mudança por meio de reuniões com a comissão local de Saúde”, esclareceu a pasta.Ainda segundo a prefeitura, o espaço terá 100% de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, a estrutura vai fornecer mais conforto aos usuários, identidade visual própria, tecnologias sustentáveis, revestimento de fácil higienização, acessos independentes e humanização dos ambientes.O novo centro de saúde terá 17 consultórios médicos e um odontológico; salas de espera, triagem, procedimentos, curativo, coleta, vacina, higienização e multiuso; farmácia; zoonoses; setores administrativos etc.Segundo a PBH, o Centro de Saúde Mariano de Abreu atendeu 16,7 mil usuários. “A Secretaria Municipal de Saúde mantém diálogo constante com o Conselho Municipal de Saúde”, destaca trecho da nota.