BH: Centro de Saúde Aarão Reis é transferido para o Bairro Guarani

Localizada na Av. Waldomiro Lobo, 177, a nova sede do Centro de Saúde Aarão Reis já está em funcionamento (foto: Divulgação/PBH)



A nova sede do Centro de Saúde Aarão Reis já está em funcionamento. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, a unidade de saúde, que atendia aproximadamente 10 mil pessoas, passa a atender cerca de 14 mil usuários, com a inclusão de moradores de parte do Bairro Guarani, Região Norte da capital.





A nova sede está localizada na Avenida Waldomiro Lobo, 177. O centro de saúde tem dois andares de área construída em aproximadamente 1 mil m², acessível às pessoas com mobilidade reduzida.









Ainda de acordo com a PBH, o centro de saúde deve oferecer duas equipes de saúde bucal; equipe de apoio, composta por clínico geral, ginecologista, assistente social, psicólogo, enfermeiro e pessoal administrativo; os agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde.





Também integra ao trabalho uma equipe multiprofissional do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), formada por nutricionista, farmacêutico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, educador físico e terapeuta ocupacional.





A nova sede do Centro de Saúde Aarão Reis faz parte do pacote de obras da prefeitura que prevê a reconstrução de 40 centros de saúde, uma Central de Material Esterilizado e um laboratório central, por meio de Parceria Público Privada (PPP).