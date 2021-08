Macaco é encontrado dentro de quarto no Norte de Minas

Macado 'guariba' foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros (foto: Corpo de Bombeiros/divulgação)

Uma moradora de Nova Porteirinha, no Norte de Minas, foi surpreendida com uma "visita" inusitada na manhã desta terça-feira (24/8). Um macaco da espécie guariba apareceu no quarto da mulher, que enfrenta problemas de saúde, recebendo cuidados médicos. O animal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

O cômodo onde o primata foi encontrado fica no segundo pavimento da residência. O filho da mulher, assustado com a presença do "visitante" e temendo pela segurança da mãe, conseguiu capturar o macaco, usando um cobertor e caixas vazias para dominar o animal.





Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Janaúba foi chamada e resgatou o guariba, que foi colocado em uma gaiola, sem ferimentos.

Apesar do susto causado à mulher doente e a outros moradores da casa, o macaco não demonstrou representar nenhum perigo.

Foram feitos vídeos, com imagens do animal tranquilo comendo uma banana em cima de um telhado e caminhando em um dos cômodos da residência.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Janaúba, o macaco guariba será levado para a unidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renoveis (Ibama) em Montes Claros (cidade-polo do Norte de Minas). Depois, o animal deverá ser levado de volta ao seu habitat natural.