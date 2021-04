Morador de Montes Claros leva susto ao encontrar jacaré em seu quintal

Animal foi acuado por cães de estimação do dono de imóvel (foto: CBMMG)

Um jacaré do papo amarelo foi capturado e resgatado pelo Corpo de Bombeiros no quintal de uma residência, no Bairro Jardim Brasil, em Montes Claros. O animal media cerca de 1,5 metro.

O chamado para os bombeiros foi às 23h45. Um homem pedia socorro, pois um jacaré havia invadido seu quintal. Segundo ele, seus cães de estimação começaram a latir sem parar e quando foi verificar deparou-se com o jacaré.

Os bombeiros utilizaram equpamentos de captura e conseguiram resgatar o animal, que foi levado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres CETAS - IBAMA, em Montes Claros.

O animal passou por um exame, numa clínica veterinária, que comprovou que não tinha ferimentos. O jacaré será devolvido em seu habitat natural, em local considerado seguro.