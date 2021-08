Inspetor aposentado da PCMG é morto a tiros no dia do casamento no ES

Ricardo Marcos Pinto Coelho Barcellos, investigador aposentado da PCMG, foi assassinado em Fundão (ES) (foto: Reprodução/WhatsApp)

Morreu, na tarde deste sábado (21/8), o inspetor aposentado da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), Ricardo Marcos Pinto Coelho Barcellos, aos 55 anos. Ele foi assassinado a tiros ao reagir a um assalto em Fundão (ES), onde se casaria na noite de hoje.O crime aconteceu na Rua Carcará, no Bairro Enseada das Garças, segundo a Polícia Militar do Espírito Santo. Rick, como era conhecido na PCMG, levou um tiro na costela na frente de três dos cinco filhos que tinha.Ele estava no local para afixar informes em postes, com intuito de direcionar os convidados do casamento até a pousada onde a cerimônia aconteceria, segundo a polícia.A PM chegou a socorrer o policial até um hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos. Os três acusados do crime foram presos logo depois.Ricardo morava no litoral capixaba desde quando se aposentou. Ele trabalhou na Divisão de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos do Departamento de Trânsito (Detran) da Polícia Civil mineira.Também passou pela Delegacia Especializada de Acidentes de Veículos e pela Coordenação de Operações Policiais do Detran.“Eu acompanhei sua vida de dedicação à família, sei quanto tinha virtudes e não tenho dúvidas em afirmar que Deus reservou a ele um bom lugar”, afirmou uma fonte da PCMG, que trabalho com Rick na instituição.Ainda não há informações sobre o velório do inspetor aposentado. A reportagem procurou a Polícia Civil e aguarda posicionamento.