Prefeito classifica festival de samba como 'eventaço' e população reage

Delegado Christiano Xavier (PSD) é favorável à realização de grandes eventos com avanço da vacinação (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 08/11/2019)

O prefeito de Santa Luzia, delegado Christiano Xavier (PSD), classificou o “Vai Ter Samba”, festival sediado no Mega Space na noite deste sábado (21/8), como “eventaço” no Instagram. Será a primeira grande programação do centro de eventos em meses.Por causa da pandemia da COVID-19, alguns eleitores criticaram o vídeo gravado pelo prefeito. Por outro lado, a maior parte dos comentários apoiaram o posicionamento."Alô galera do Samba VIP (banda que participa do ‘Vai Ter Samba’), aqui é o prefeito delegado Christiano Xavier. Desejar vocês boa sorte nesse eventaço do samba que vocês vão abrir hoje às 20h30. Samba Vip, no Mega Space, um grande evento aí com todos os cuidados, mas permitindo aí um pouco de diversão pra essa turma, um pouco do ganha-pão também. A gente sabe que muita gente vive disso, então estaremos aqui na torcida", afirmou Christiano Xavier.

"Tomara que ninguém contraí (sic) este vírus. Não era hora de fazer este show ainda. Corona tá (sic) matando", escreveu uma usuária.



"Parabéns prefeito, é isso aí. Temos que voltar à normalidade com todos os cuidados necessários", rebateu outro.

A programação inclui grupos famosos de pagode, como Pixote e Menos É Mais. Neste domingo (22/8), o Mega Space também realiza outro evento, dessa vez dedicado a uma corrida de carros.



Santa Luzia está situada na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A cidade vacina pessoas de 29 anos nesta segunda e soma 8.606 casos e 493 mortes confirmadas por COVID-19.