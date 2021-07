Proposta de homenagem a Rayssa Leal causa polêmica em Santa Luzia

Pista de skate está em construção na Praça da Juventude, em Santa Luzia (foto: Prefeitura de Santa Luzia/Divulgação) Santa Luzia, será inaugurada em breve. E, de acordo com a prefeitura, há uma proposta para que ela receba o nome de A pista de skate da Praça da Juventude, no Conjunto Cristina, em, será inaugurada em breve. E, de acordo com a prefeitura, há uma proposta para que ela receba o nome de Rayssa Leal, em homenagem à skatista de 13 anos que recentemente conquistou a medalha de prata na Olímpíada de Tóquio

A prefeitura informou que um projeto para nomeação será encaminhado à Câmara Municipal e depende da aprovação dos vereadores. O street park está em fase final de construções e a pista terá mais de 400 m².

Mas a sugestão causou polêmica nas redes sociais. Alguns skatistas e moradores da cidade preferem que a homenagem seja feita a algum cidadão ilustre de Santa Luzia. Já outros admiradores da modalidade apoiam o tributo à jovem skatista do Maranhão.

No perfil oficial da Prefeitura de Santa Luzia, muitos seguidores reclamaram da elaboração do projeto, sugerindo que a homenagem seja para algum cidadão do município.

“Tanta gente de Santa Luzia que luta e lutou por algo do tipo e não tem homenagem nenhuma. Enfim”, reclamou um seguidor.

“Engraçado que antes do skate estar nas Olimpíadas éramos todos tratados como marginais”, relatou outro usuário da rede social, que teve o apoio de praticantes de skate.

Já outras pessoas aprovaram o projeto divulgado no post, com comentários como “boa ideia” e “será uma ótima homenagem à Fadinha”.

Ainda segundo a prefeitura, a Praça da Juventude terá mais um espaço de lazer para jovens e crianças de Santa Luzia. No local, eles podem praticar atividades físicas como skate, que é o atual esporte olímpico que inspira os jovens.