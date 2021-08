Polícia flagra maus-tratos a 50 animais em Santa Luzia e prende homem

Cães, gatos, coelhos e aves eram mantidos num mesmo ambiente (foto: PMMG/Divulgação)

Mais um caso de maus-tratos a animais foi registrado na Grande BH. A Polícia Militar Ambiental encontrou 49 cães, gatos, codornas, pombos, coelhos, pintos, uma galinha e um passarinho coleirinha em um lote, sem qualquer condição de higiene, sem comida e sem água potável, em meio a fezes.



O fato foi registrado na noite dessa sexta-feira (20/8), no Bairro São Benedito, em Santa Luzia, e um homem acabou preso.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Ambiental a partir de uma denúncia feita por vizinhos, que reclamavam do homem, que seria encrenqueiro, agressivo com as pessoas e de difícil diálogo.

Os policiais, ao chegar ao local, um lote vago, ao lado da casa do homem preso, avistaram uma carcaça de um filhote de cachorro morto. Bem ao lado, estavam os viveiros com 12 cães, duas cadelas prenhas, dois coelhos, sete gatos, dois filhotes de codornas, dois pintos e uma galinha, que estava machucada, além do pássaro coleirinha.

Comandante da operação, o sargento Cândido conta que o que mais o impressionou foram a falta de higiene e a total falta de asseio e cuidado, pois, além do animal morto, havia muitas fezes dos diversos animais e não havia nem comida nem água para os animais. Muitos deles estavam amarrados, com correntes, pelo pescoço.

Vizinhos, segundo o policial, contaram que o homem, muitas vezes, era visto arrastando animais pela rua. E que ele chegou a fazer ameaças àqueles que tentavam intervir em favor dos animais. Relataram ainda que, durante à noite, é comum ouvir os cães uivando.

Para entrar no lote cercado por um muro, os policiais tiveram de chamar numa casa vizinha, onde mora um irmão do homem responsável pelos maus-tratos. Na primeira tentativa de falar com o dono do lote, que também mora ao lado, ele não atendeu. Somente na segunda tentativa conseguiu-se o contato.

Ao abrir a porta, segundo o sargento, o homem passou a xingar, ofender e desafiar os policiais, dizendo que não seria preso e que ninguém iria mexer com seus animais. Depois da chegada da Polícia Militar, ele acabou preso e foi levado para a Delegacia de Plantão de Santa Luzia.

Ele terá de pagar uma multa que será estabelecida pela Secretaria de Meio Ambiente, e será indiciado pelo crime de maus-tratos a animais, com base em lei federal e também em decreto estadual.

A Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, dispõe que a prática de crimes de maus-tratos a animais seja punida com crime de detenção, com pena de três meses a um ano, além de multa.