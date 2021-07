Homem é multado em mais de R$ 21 mil por maus-tratos contra 14 animais

Um dos animais localizados durante as buscas no imóvel apresentava extrema magreza (foto: PMMG/Divulgação)

A Polícia Militar de Meio Ambiente (PMMA) encontrou 14 cães vítimas de maus-tratos no município de Cataguases, na Zona da Mata mineira. A diligência foi cumprida em uma residência no Bairro Colinas, nessa sexta-feira (17/6), após a expedição de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça do município.

Conforme a PMMG, o proprietário do imóvel não foi localizado no local, o que impossibilitou sua prisão em flagrante. No entanto, um auto de infração ambiental foi lavrado no valor de R$ 21.100,40.

“Em um dos cômodos da casa, alguns cães estavam sem alimentação e água. Um dos animais apresentava extrema magreza”, explica a PMMG, acrescentando que o local apresentava intenso odor por conta das fezes e da urina, além de muita sujeira.

Local apresentava intenso odor por conta das fezes e urina, aponta a PMMG (foto: PMMG/Divulgação)

Os militares encontraram em outra parte do imóvel um jabuti-piranga – animal da fauna silvestre – também sem comida.

Dos 14 animais encontrados, dois eram filhotes. Ao todo, quatro militares foram empenhados na ação. Um médico veterinário também acompanhou os trabalhos e ratificou a situação de maus-tratos.

A PMMG entregou os cães para a mãe do indivíduo até que a Justiça determine novas orientações.