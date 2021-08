Mico que mora em motor de carro invade casa em busca de comida

Mico que mora em motor invade casa em busca de alimento (foto: Clovelino Maia)

Já pensou ter um inquilino que todas as noites invade sua cozinha e come tudo o que acha? Foi o que ocorreu na noite de sexta-feira (21/8) na casa do funcionário público Alex Spelta, em Venda Nova, Belo Horizonte, que contou que se surpreendeu ao encontrar o animal dentro de casa.

“Quando cheguei na cozinha, lá estava ele. Aí, falei com minha família, para não deixar comida à mostra, para que ele não se habituasse em ficar na casa”, conta ele.

Depois desse episódio, o animal desapareceu. Na manhã deste sábado (21/8), ele saiu de casa para levar o irmão, que fez uma cirurgia ocular. Ao retornar para casa, foi verificar o nível de óleo do veículo e ao abrir o motor, se surpreendeu ao encontrar o mico lá dentro.

Alex trabalha na Cidade Administrativa e também frequenta o sítio da sogra, em Jaboticatubas, lugares onde o animal poderia ter entrado no motor. “Não sei de onde veio o mico. Fico preocupado e estou acionando a Polícia Militar de Meio Ambiente, para fazer o resgate.”

Nos últimos meses, o Corpo de Bombeiros tem registrado um grande número de animais selvagens em cidades, sendo que na maioria são micos, cobras, ouriços cacheiros.