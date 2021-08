Coronel Miranda, liderança política do Leste de Minas, morre em acidente

O Coronel Miranda, policial muito respeitado no leste de Minas, em foto de seu tempo na ativa (foto: Divulgação PMMG)

Um acidente na manhã desta sexta-feira (20/8), na BR-116, próximo ao povoado de Jaqueira, zona rural de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, tirou a vida do coronel da Polícia Militar Luiz Carlos Miranda de Menezes, 48 anos, conhecido como Coronel Miranda, importante liderança política de Governador Valadares e região. O carro em que ele estava saiu da pista e capotou. A Polícia Rodoviária Federal não divulgou detalhes sobre o acidente.

Natural de Governador Valadares, o Coronel Miranda era casado, e deixa a mulher e dois filhos. Veterano da polícia militar, exerceu por 30 anos os mais altos postos na carreira. Em Governador Valadares, ocupou o subcomando da ROTAM e a Seção de Planejamento do 6º BPM. Em macrorregiões adjacentes, foi comandante do 19° BPM e presidente da Comissão de Licitação, no 14º BPM, dentre outras funções, descritas em seu histórico.

Durante a campanha, ele se apresentou como “candidato do presidente Jair Bolsonaro” e apresentou propostas para mudar o atual contrato de concessão de transporte público de Governador Valadares, implantar as escolas cívico-militar, redução da carga tributária, regularização fundiária para imóveis em situação irregular e inclusão digital com pontos de wi-fi gratuitos.

Ele dizia, com orgulho, ter sido um jovem pobre e cheio de sonhos, que morava no bairro São Paulo, próximo ao Rio Doce, em Valadares. Durante a campanha disse que, como prefeito, jamais se esqueceria de suas origens.

Emocionado, o deputado Coronel Sandro, escreveu em sua rede social.