Ônibus do transporte escolar têm baterias furtadas em Teófilo Otoni

Os ônibus que tiveram as baterias furtadas estão no pátio da Expominas, em Teófilo Otoni (foto: Reprodução Instagram Ugleno Alves)

Um mistério envolve o furto das baterias automotivas de sete ônibus da Prefeitura de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, que fazem o transporte de alunos da rede pública de ensino.



Ninguém sabe como as baterias foram retiradas dos ônibus, que durante o período de inatividade das escolas, por causa da pandemia do novo coronavírus, ficaram estacionados no pátio da Expominas, um centro de convenções construído pelo governo do estado, e que atualmente está sob responsabilidade da prefeitura.



O vereador Ugleno Alves (Patriota), que faz oposição à administração do prefeito Daniel Sucupira (PT), afirmou estar "perplexo" com o roubo dessas baterias. Ele foi ao pátio da Expominas, abriu os compartimentos dos ônibus, onde ficam as baterias, e mostrou os espaços vazios, com fios elétricos à mostra e ferragens do comportimento tomadas pela ferrugem.



“Quem é que vai pagar isso? Quando a gente vem aqui denunciar, aparecem pessoas dizendo que foi denúncia de vereador da oposição, mas se eu não denunciar, ninguém vai ficar sabendo disso”, disse. Ugleno se espanta com o sumiço das baterias em frente às câmeras de segurança da Expominas. “As câmeras estão aí, mas não funcionam”, protestou.



Durante a visita ao pátio onde estão os ônibus, os vereador estava com documentos que ele alegou ser o Boletim de Ocorrência, registrado pela secretária municipal de Educação, Natália Galvão Pereira, pedindo investigação policial para elucidar o mistério.



A secretária confirmou que o Boletim de Ocorrência que está com o vereador é o mesmo registrado por ela. E afirmou que, além do boletim, também fez uma representação na Polícia Civil de Teófilo Otoni, e que as autoridades policiais garantiram que vão investigar o sumiço das baterias.



"Volta às aulas TO” protesta



Sem as baterias, os ônibus não sairão do pátio. E esse pode ser mais um problema a travar a volta às aulas presenciais nas escolas de Teófilo Otoni. Quem não gostou nada de saber da imobilidade dos ônibus foi Gabriela Dias, do movimento de pais e alunos “Volta às aulas TO” que cobra a retorno imediatos das aulas presenciais na cidade.



Segundo Gabriela, mesmo sendo veículos do transporte público, o furto vai atrasar a volta às aulas presenciais.



“Nós sempre batemos na tecla de abrir todas as escolas. Mas infelizmente, dada esta situação do município, estamos requerendo abertura no mínimo das escolas particulares”, disse, lembrando que o movimento do qual faz parte, embora envolva as escolas particulares, considera a necessidade das aulas presenciais para todos.



Mas a secretária de Educação Ciência e Tecnologia de Teófilo Otoni, Natália Galvão, tranquiliza os pais de alunos do movimento e dos outros, que têm os filhos matriculados na rede pública.



“O retorno das aulas presenciais está marcado para o dia 20 de setembro.Vamos ajustar tudo, inclusive o transporte dos alunos nos ônibus amarelinhos”, disse. Ela garantiu que baterias novas serão compradas e instaladas nos “amarelinhos”, que vão rodar pelo município, em breve.