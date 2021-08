Minas Consciente: estado não tem nenhuma região na onda vermelha do plano

Com melhora nos índices, todas as regiões do estado estão na onda amarela e verde do plano (foto: Imprensa MG - Governo de Minas/Divulgação )

O Comitê Extraordinárioaprovou, nesta quinta-feira (19/8), a progressão da macrorregião Triângulo do Sul para a fasedo plano. A região era a única que ainda estava naa mais restritiva. Com isso, Minas Gerais tem, atualmente, todas as macrorregiões nas ondas amarela e verde do plano, devido à melhora nos indicadores dana última semana.





Triângulo do Sul agora se junta às macrorregiões Triângulo do Norte e Nordeste na onda amarela. Neste mesmo cenário positivo, a macrorregião Leste do Sul deixou a onda amarela e evoluiu para a verde, fase menos restritiva do plano estadual. Também estão nesta classificação as regiões Leste, Centro, Centro-Sul, Oeste, Sul, Sudeste, Vale do Aço, Jequitinhonha, Norte e Noroeste.





O secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti, reforça que a aceleração da imunização é essencial para a melhora dos indicadores.





"Os números nos trazem boas notícias. Nossa expectativa é muito positiva com o aumento da vacinação agora em agosto, para que a gente não tenha nenhum revés em relação à pandemia", observa.





As determinações do Comitê passam a valer a partir de sábado (21/8).





Vacinação





Nesta semana, Minas Gerais distribuiu para as Unidades Regionais de Saúde (URSs), na segunda-feira (16/8), 628.490 doses de vacina contra a COVID-19 e, na quarta-feira (18/8), 947.810.





Segundo dados do Painel Vacinômetro apresentados nesta quinta-feira, mais de 11,5 milhões de pessoas já receberam a primeira dose, o que garante uma cobertura vacinal de 70,65% no estado.





Além disso, a cobertura de segunda dose e dose única aplicadas chega a 30,83%.





Casos e mortes





A letalidade da COVID-19 em Minas Gerais está em 2,6%. Na manhã desta quinta-feira, o estado apresentava 22 pacientes aguardando internação em UTI devido à doença.





Outros 136 esperavam por um leito em enfermaria, conforme dados das centrais de regulação estaduais e municipais.





Na reunião, o secretário de Saúde disse que este é o menor número de pacientes aguardando leitos no ano. Em junho, por exemplo, eram 227 à espera. Com isso, observa-se menor pressão sobre os leitos hospitalares neste momento.





Baccheretti também detalhou, ao Comitê COVID, que há tendência de queda no número de pacientes internados em terapia intensiva. Além disso, em termos gerais, a incidência da doença diminuiu 30% em Minas Gerais nas últimas duas semanas.





mortes e mais 4.237 novos casos de COVID-19, no período de 24h. Segundo dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgado na manhã desta quinta-feira, o estado registrou 116e mais 4.237 novosde COVID-19, no período de 24h.





Desde o início da pandemia em março de 2020, Minas Gerais acumulou, até o momento 2.034.478 ocorrências de contaminações, e 52.248 mortes pelo vírus. Os casos em acompanhamento são 45.826 e o número total de recuperados do vírus é de 1.936.404.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.