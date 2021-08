Uberaba registra um aluno e duas servidoras da educação com COVID-19

A rede de ensino de Uberaba retornou às aulas presenciais, de forma gradual e híbrida, no último dia 4 de agosto (foto: Imagem ilustrativa - Wokandapix/Pixabay) suspensas da Escola Municipal São Judas Tadeu. A unidade passa por sanitização após um aluno e uma servidora testarem positivo para COVID-19. Uma outra unidade também teve as atividades interrompidas pelo motivo, mas já foram retomadas. Uberaba informou nesta quarta-feira (18/8) que estão as aulas presenciais da Escola Municipal São Judas Tadeu. A unidade passa por sanitização após um aluno e uma servidora testarem positivo para. Uma outra unidade também teve as atividades interrompidas pelo motivo, mas já foram retomadas.

Já a São Judas Tadeu ficará fechada por 14 dias e também passa por sanitização. A gestão municipal não explicou o motivo da diferença da suspensão entre as duas unidades.

Um aluno do Pré-II, que estuda na São Judas Tadeu, testou positivo na última sexta-feira (13/8). A prefeitura informou que a professora que teve contato com ele já testou negativo e, além disso, não foi registrado nenhum outro caso positivo entre os colegas.

Os três infectados estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde e passam bem. Uberaba retornou com as aulas presenciais no dia 5 de agosto.

