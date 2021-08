Operação da Polícia Civil prende envolvidos em esquema que fraudou R$ 2 mi

Empresa faria a venda do material comprado irregularmente (foto: Marina Caixeta)

Quatro pessoas foram presas na operação Apodomisi, deflagrada pela Polícia Civil, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Com isso, uma organização criminosa que fraudava compras de material de construção foi desmantelada, depois de deixar prejuízos na casa de R$ 2 milhões a fornecedores de vários estados pelo Brasil.

Os policiais foram às ruas para cumprimento de quatro mandados de prisão e seis busca e apreensão. O chefe de quadrilha foi preso no Bairro Jardim América, Zona Norte da cidade.



As investigações duraram oito meses e começaram em diversas cidades, convergindo em Uberlândia, quando se descobriu que o esquema estava concentrado na cidade. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos faziam pedidos de material para a construção civil comprando em diversos locais, contratavam um frete e faziam pagamento por cartões de crédito. Contudo, ao receberem os produtos, contestavam o pagamento junto às operadoras dos cartões e conseguiam a restituição dos valores.



Ao mesmo tempo, com a compra recebida, uma empresa de Uberlândia, no Bairro Martins, na Região Central, repassava a carga para determinadas obras para as quais havia feito vendas. Os clientes, em tese, não sabiam que os produtos recebidos eram de origem fraudulenta.



O delegado-chefe do 9º Departamento da Polícia Civil, Marcos Tadeu, informou que houve fornecedores de pelo menos cinco cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo que foram enganados. O primeiro caso registrado por policiais foi em Contagem.



“Quando tentavam reaver o material vendido, ele chegavam a Uberlândia e a organização já havia pulverizado esse produtos, o que impossibilitava que eles pudessem tê-los de volta”, disse o delegado.



Os presos são três homens, de 45,46,52 anos, e uma mulher de 25 anos. Eles serão ouvidos pela polícia e depois levados para o presídio Uberlândia I. Foram apreendidos documentos, computadores e uma caminhonete de um dos suspeitos.