Vídeo: homem é resgatado em estado grave após cair em fossa em Caeté

Um homem de 30 anos caiu dentro de uma fossa seca, de aproximadamente seis metros de profundidade, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso aconteceu no início da tarde desta terça-feira (17/8).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 14h50 para realizar um salvamento na Rua Igrejinha, no Bairro Penha. Duas equipes de bombeiros estiveram no local e conseguiram retirar o homem.