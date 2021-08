Irmãos são esfaqueados em Ribeirão das Neves, na Grande BH

Alameda Pelicanos, onde a PM encontrou os irmãos feridos com faca (foto: Reprodução/Google Street View)

A Polícia Militar procura pelo autor de um crime contra doisem Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O fato aconteceu na madrugada desse domingo (15/8), quando a corporação encontrou os dois com ferimentos causados por faca.Os irmãos têm 27 e 30 anos. Inicialmente, a PM informa que se deslocou à Rua Colibri, no Bairro Jardim Colonial, em Neves. Eles não encontraram nada lá, mas na Alameda Pelicanos, perto desse outro endereço, encontraram asDe acordo com a, os dois apresentavam ferimentos na região do abdômen. Os policiais levaram um deles ao Hospital Municipal São Judas Tadeu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o outro à mesma unidade de saúde. Ambos não correm risco de morrer, segundo a PM.

A 2ª Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Ribeirão das Neves investiga o caso. A PM ainda não sabe o que causou o crime.