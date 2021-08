Polícia Civil prende sete em combate a crimes de exploração sexual

Abusadores sexuais foram levados para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e serão encaminhados para o sistema prisional (foto: PCMG/Divulgação)

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) de Belo Horizonte, nos bairros Apolônia, Santa Terezinha, Padre Eustáquio, Serra e Centro e no município de Contagem, prendeu sete homens, todos investigados pela prática de crimes sexuais contra crianças e adolescentes.



Um dos casos investigados que chama a atenção é o de uma adolescente, de 15 anos, que está grávida, e estava desaparecida. Ela foi encontrada numa casa de prostituição, no Centro de Belo Horizonte, na tarde de quinta-feira. Dois dos presos são o proprietário e o gerente do estabelecimento, de 42 e 31 anos, detidos em flagrante.

Além dessa adolescente, foram encontradas outras duas vítimas, com idades entre 11 e 16 anos, e que eram próximas dos suspeitos. Os investigados são pai, padrasto e ex-namorado das meninas. Em um dos casos, a mãe da vítima era doméstica na casa do autor.

As prisões aconteceram em virtude de mandados de prisão. Duas dessas prisões foram em flagrante. O homem de 22 anos, ex-namorado da vítima, tinha fotos íntimas da adolescente armazenadas no celular e do dono de um prostíbulo onde uma adolescente de 15 anos foi localizada.

Mais um mandado

Na manhã desta sexta-feira (13/8), foi cumprido mais um mandado de prisão, no Aglomerado da Serra, contra um suspeito de 32 anos. A vítima, de 14 anos, sofria abusos do pai desde os 6 anos.

A adolescente contou aos policiais que os abusos cessaram por um tempo e, no começo desta semana, o pai teria colocado remédio para dormir na água que ela tomou. Assim que ela dormiu, ele teria mantido relações sexuais com a filha.

Nesse caso, mãe e filha já chegaram a buscar abrigo com vizinhos por causa das ameaças sofridas e agressões constantes do autor, além de procurar a delegacia. O homem, que também é investigado por crimes de furto e violência doméstica, foi encaminhado para o sistema prisional.



Também na Serra, nesta sexta-feira, um homem de 70 anos, engenheiro, foi preso após denúncia da mãe de outra vítima, atualmente com 12 anos. A mulher contou que trabalhou por sete anos na casa do autor e que notou muita tristeza na filha, que lhe confidenciou, depois de muita insistência, sobre os abusos, que aconteciam desde que ela tinha 7 anos.

A menina relatou aos policiais que o homem a ameaçava e que ela tinha medo que a mãe perdesse o emprego e elas passassem necessidade.

Uma vizinha da vítima, hoje com 13 anos, também contou que sofreu assédio do autor. O suspeito já esteve preso por cinco anos por prática de corrupção de menores, estupro e atentado violento ao pudor e obteve livramento condicional em 2010.

Casas de prostituição

Na quinta-feira (12/8), foram cumpridos mandados de busca e apreensão em casas de prostituição no Centro da capital. Foi num desses estabelecimentos que os policiais encontraram a adolescente grávida, de 15 anos.

Durante a semana outros mandados de prisão foram cumpridos. Entre as vítimas, uma menina de 11 anos, que desde os 9 sofria abusos do pai. Em maio deste ano, ela teria fugido de casa, para pôr fim aos abusos, e contou para um amigo. A família dele procurou a Depca que, após investigações, prendeu um homem de 31 anos.

A vítima, que estava em situação de rua, foi encaminhada para o Conselho Tutelar, onde recebeu atendimento médico e, em seguida, foi levada para um abrigo municipal.

O homem, que nega os abusos, foi localizado no Bairro Apolônia e encaminhado ao sistema prisional. Ele também é investigado pelos crimes de furto, roubo e tráfico de drogas.

No Bairro Santa Terezinha, na Região Noroeste da capital, foi preso o padrasto que é investigado por abusar da enteada de 16 anos, abusos esses que aconteciam desde que a adolescente tinha 11 anos. Os policiais chegaram a esse caso depois que a vítima resolveu contar para a mãe durante uma viagem, aproveitando que o homem não estava presente.

Em outro caso, uma adolescente, de 15 anos, procurou a Polícia Civil, acompanhada de seus responsáveis legais, e contou que se relacionava com o investigado, de 22 anos. Com o término do namoro, ele passou a ameaçá-la, dizendo que iria divulgar suas fotos íntimas nas redes sociais.

Policiais da Depca cumpriram um mandado de busca e apreensão e localizaram, em Contagem, diversas fotos íntimas da adolescente armazenadas no celular do suspeito. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, exploração sexual é crime com pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa.