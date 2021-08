Incêndio destrói 500 mil metros quadrados na zona rural de Patos de Minas

Além de área de cultivo, mata de preservação também foi destruída (foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros)

Um incêndio que começou em uma plantação e atingiu uma área de preservação no município de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, terminou com 500 mil metros quadrados de mata e cultivo na noite dessa quinta-feira (12/8). Foram aproximadamente cinco horas de trabalho do Corpo de Bombeiros para a contenção das chamas. Umque começou em uma plantação e atingiu uma área de preservação no município de, no Alto Paranaíba, terminou comde mata e cultivo na noite dessa quinta-feira (12/8). Foram aproximadamente cinco horas de trabalho dopara a contenção das chamas.



A fazenda atingida fica na região de Baixadinha e tinha plantação de milho, palhada e pasto. O trabalho mobilizou 11 bombeiros e cinco viaturas. Os militares contaram com a ajuda de voluntários e outros produtores rurais das imediações.



O combate teve início por volta das 16h e se encerrou por volta das 21h de quinta, inclusive com uso de tratores para abertura de aceiros, com o objetivo de conter o avanço do incêndio.



Esse foi o terceiro grande incêndio combatido pelos bombeiros de Patos de Minas, sendo que dois deles tinham sido registrados no último fim de semana. Ambos também aconteceram na zona rural do município e destruíram áreas de 15 mil e 16 mil metros quadrados.



“É necessária a conscientização da população quanto a não provocar incêndios e o cuidado dos proprietários quanto as medidas de prevenção como aceiros ao longo das divisas e junto as áreas de preservação”, diz um comunicado do Corpo de Bombeiros sobre os riscos de incêndio na época de seca.