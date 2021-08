Um dos suspeitos de cometer assassinato no Aarão Reis é preso

Preso foi levado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, na Lagoinha (foto: PCMG/Divulgação)

Um dos suspeitos de terem assassinado, na noite de terça-feira (10/8), um homem de 24 anos, no Bairro Aarão Reis, Zona Norte de Belo Horizontem foi preso pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (12/8). O suspeito, que tem 22 anos, foi encontrado na casa de sua avó, em Santa Luzia, Região Metropolitana.





Segundo inquérito policial, a vítima estava acompanhada por amigos, e juntos, caminhavam pela Avenida Detetive Eduardo Fernandes, quando surgiu uma motocicleta, com dois homens.



O garupa sacou uma arma e começou a atirar contra a vítima, que teve morte imediata.

Na operação que resultou na prisão do suspeito, foram apreendidos celulares e a blusa que teria sido usada pelo homem no momento do crime. Ele foi encaminhado para o sistema prisional.