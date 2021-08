Ocorrências mais do que dobram durante a pandemia em Uberaba

Solenidade

Segundo a prefeitura de Uberaba, para registrar e agradecer o trabalho realizado pela GMU ao longo dos 21 anos de existência, será realizada uma cerimônia no Parque Netinho Guaritá - Mirante da Univerdecidade, às 18h desta sexta-feira (13/8). A solenidade destacará a atuação da instituição nas ações de fiscalização das medidas de enfrentamento à pandemia da COVID-19.

“Criada em 10 de agosto de 2000, a Guarda Municipal de Uberaba tem o objetivo de cuidar da segurança dos bens, instalações e serviços do Município, bem como exercer o poder de polícia de trânsito no âmbito municipal”, diz nota da prefeitura de Uberaba.

Além disso, a GMU atua em conjunto com as forças de segurança da União e do Estado, exercendo papel de polícia preventiva, principalmente, em patrulhamentos preventivos de escolas, parques, praças, prédios públicos, logradouros públicos, bem como na Patrulha Preventiva Maria da Penha, Patrulha do Silêncio, Policiamento de Trânsito e combate ao tráfico de drogas.

Reestruturação

De acordo com o comandante da GMU, Marcelo Neves, a instituição vive um momento de reestruturação, tanto com a criação no início deste ano da Ronda Ostensiva Municipal de Uberaba (Romu), um serviço de patrulhamento mais tático, quanto com a elaboração do Estatuto da Guarda Municipal, que está em fase final de confecção e aprovação.

“A previsão é que o Estatuto seja implementado no início de 2022. Nele, a principal conquista é a criação do Plano de Hierarquia, Carreira, Cargos e Salários”, contou.



Outra novidade, segundo Neves, é a tramitação na Câmara Municipal de Uberaba de um projeto de lei que altera a Lei Orgânica Municipal para inserir a GMU como órgão permanente. “Nesse mesmo projeto de lei será alterado o nome da Guarda Municipal de Uberaba, que passará a ser denominada Guarda Civil Municipal de Uberaba”, concluiu.