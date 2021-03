Uberaba arrecada quase R$ 100 mil em multas em apenas um fim de semana

Festa clandestina sendo encerrada pela GMU (foto: GMU/Divulgação)

No último final de semana, Uberaba arrecadou quase R$ 100 mil em multas relacionadas ao enfrentamento da COVID-19. De sexta-feira (19/3) a domingo (21/3), a Guarda Municipal de Uberaba (GMU) informou que confeccionou 47 autos de infração, equivalentes a cerca de R$ 90 mil. Entre os principais motivos das autuações estão a realização de eventos, reuniões ou festas; não usar máscara; funcionamento fora do horário, entre outros.

Entre as irregularidades os guardas encerraram duas festas com cerca de 20 pessoas cada uma, sendo uma em residência no bairro Parque dos Buritis e outra em chácara localizada no bairro Quintas Del Rey.

Segundo informações da Guarda Municipal de Uberaba (GMU), em ambos os casos os participantes, ao notar a chegada da fiscalização, tentaram se esconder a fim de evitar penalidades e continuar com o evento, porém sem sucesso.

Os proprietários dos dois imóveis onde aconteciam as festas foram autuados em mais de R$ 10 mil pela realização de evento durante a Onda Roxa e também pelas infrações relacionadas ao Código de Posturas. Além disso, cada um dos participantes das festas foi autuado no valor de R$ 700.

"Conforme o decreto 378/2021, feita a autuação e lavrada a multa, ela deve ser paga no prazo de cinco dias úteis, contados da autuação. No caso de defesa/recurso julgado procedente, o valor pago será ressarcido”, informou nota da assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba.

A reportagem questionou a prefeitura sobre o valor arrecadado pelo município em multas relacionadas às irregularidades como festas clandestinas, aglomerações, entre outras infrações, desde o início da pandemia, e qual foi este valor no período da Onda Roxa, até o momento. Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba, está sendo feito o levantamento e, por enquanto, não há informações dos valores.

GMU realizou quase 100 autuações em uma semana

Segundo balanço da Secretaria Municipal de Defesa Social (SDS), a Guarda Municipal de Uberaba (GMU) realizou durante a última semana 92 autuações por descumprimento ao decreto vigente de enfrentamento da pandemia da COVID-19; o Decreto 378/2021.

“Com relação ao transporte público, não houve novas notificações na última semana, ainda somando 170 notificações e 37 autuações durante o ano de 2021.

Já com relação à falta de uso de máscaras, Uberaba já contabiliza 226 autuações este ano”, informou nota da GMU.