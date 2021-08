Homem armado invade escola e rouba funcionárias em Caeté

Imagens mostram o momento da ação do criminoso (foto: Prefeitura de Caeté/ divulgação)

Umarmado invadiu, na tarde dessa terça-feira (10/8) a, no Centro de, na Região Metropolitana de BH. O criminoso usava máscara, luvas e capuz.





Segundo a Prefeitura de Caeté, não havia alunos na escola no momento do assalto. Foram levados apenasdas servidoras. A administração municipal não especificou os itens roubados.''As escolas municipais que permanecem fechadas ou se encontram em locais mais afastados da cidade contam com vigias dia e noite, além do monitoramento por câmeras'', disse a prefeitura por meio de nota.Imagens do circuito de segurança mostram o momento do roubo. Quatro vítimas aparecem no vídeo.



A escola fica a cerca de 200m de um pelotão da Polícia Militar.



A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou inquérito para apurar o fato. Até o momento, o invasor não foi identificado.



A investigação ficará a cargo da Delegacia de Polícia Civil do município.