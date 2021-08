Polícia prende homem que teria matado primo em junho deste ano

O crime de 2019 foi cometido na rua lateral ao Fórum de Vespasiano (foto: Fórum de Vespasiano/Divulgação )

A Polícia Civil de Vespasiano prendeu, na manhã desta terça-feira (10/8), um homem de 18 anos, que era procurado pelo assassinato de seu primo, no útimo dia 6 de junho, no Bairro Jardim Daliana. Ele também é suspeito de ter cometido outro homicídio.

O crime teria ocorrido, segundo informações dos investigadores, depois de uma discussão entre as namoradas da vítima e do suspeito numa festa, o que teria, por consequência, feito com que os primos se desentendessem.

Os policiais apuraram, ainda, que o suspeito do crime, primo da vítima, é integrante de uma gangue envolvida com o tráfico de drogas e outros crimes violentos cometidos na cidade.

Segundo homicídio

Pesa ainda, contra o detido, a suspeição de autoria de outro homicídio, no dia 17 de setembro de 2019, em que ele teria assassinado o adolescente David Henrique Souza Ferreira, de 17 anos, que era conhecido pela alcunha de “Pão de Queijo”, e acabou executado na presença de sua mãe e outros familiares na rua ao lado do Fórum de Vespasiano.

Essa vítima tinha acabado de participar de uma audiência, quando foi visto por um rival, que acionou os comparsas. O menor que o delatou e o pai deste garoto foram detidos.

David foi ouvido no Fórum de Vespasiano em uma audiência de remição de pena, por crimes análogos ao tráfico de drogas cometidos por ele. Havia sido definido que ele prestaria serviços comunitários.

Ao sair, ele acabou sendo visto por um menor integrante de uma gangue rival. “Os dois menores estavam sendo ouvidos no Fórum. Ao sair da audiência, um deles passou a informação, para comparsas, que o algoz foi visto na saída”, disse, na época, o capitão Marcus Luiz, do 36º Batalhão da PM, responsável pela área.

Segundo ele, David estava com a mãe, o padrasto e o tio. Ao perceber a presença dos rivais, tentou correr, mas acabou alcançado. “Os autores dos disparos estavam em uma moto verde. O piloto parou e o garupa pulou do veículo e foi em direção à vítima correndo. Em seguida, atirou várias vezes”, contou o militar. O adolescente acabou atingido por quatro tiros - na cabeça, nas costas e no braço.

Eram dois homens, um que pilotava uma moto, e o garupa, que seria o homem preso nesta terça-feira, o autor dos disparos que mataram “Pão de Queijo”.