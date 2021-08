Municipalização das escolas estaduais é aprovada em Itaúna

Protestos em frente à Câmara de Vereadores de Itaúna nessa terça-feira (10/8) contra a municipalização das escolas estaduais (foto: Daniel Oliveira/Divulgação )



Por sete votos a seis, a Câmara de Vereadores de Itaúna, no Centro-Oeste de Minas, aprovou na reunião de terça-feira (10/8), a municipalização das escolas estaduais. A aprovação vem depois de muita polêmica, três audiências públicas na Câmara, reunião com o promotor do Ministério Público, audiência na Assembleia Legislativa de Minas, e protestos e manifestações dos professores e pais de alunos nas redes sociais e na porta da Câmara em Itaúna. Por sete votos a seis, a Câmara de Vereadores de Itaúna, no Centro-Oeste de Minas, aprovou na reunião de terça-feira (10/8), a municipalização das escolas estaduais. A aprovação vem depois de muita polêmica, três audiências públicas na Câmara, reunião com o promotor do Ministério Público, audiência na Assembleia Legislativa de Minas, e protestos e manifestações dos professores e pais de alunos nas redes sociais e na porta da Câmara em Itaúna. Por mais de uma vez, o projeto foi pautado e teve a votação adiada na Câmara

Estudantes, pais de alunos e professores ligados ao sind-UTE protestaram contra a municipalização das escolas estaduais em Itaúna (foto: Daniel Oliveira)

Antes da aprovação do projeto, foram votadas as emendas parlamentares, ao todo seis emendas, todas aprovadas. Duas dessas emendas visam modificações significativas ao projeto de municipalização das escolas. A primeira prevê que os alunos não devem ser transferidos para escolas que fiquem a uma distância maior do que dois quilômetros de suas residências. Já a terceira emenda impõe que a efetivação do convênio de municipalização somente ocorrerá após o estado repassar para o município a quantia de R$ 3,2 milhões para a construção de uma creche no Bairro Jadir Marinho.

Projeto Mãos Dadas em Itaúna

O Projeto de Lei número 40, de municipalização das escolas estaduais em Itaúna, prevê o convênio do município com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, objetivando a transferência total da gestão administrativa, financeira e operacional no atendimento dos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) das escolas estaduais João Dornas Filho, Leonardo Gonçalves Nogueira e Zezé Lima, da rede estadual para a rede municipal de ensino.

De acordo com a justificativa do projeto, a Secretaria de Estado de Educação propôs ao município de Itaúna a absorção de todos os alunos do ensino fundamental anos iniciais. O município, entretanto, propõe a adesão apenas dos anos iniciais à municipalização. “Após detida análise e considerando a realidade local, a viabilidade de atendimento, a demanda da rede municipal, bem como a prestação de um serviço educacional de qualidade e eficiente, o município de Itaúna decidiu pela municipalização dos anos iniciais do ensino fundamental das escolas estaduais João Dornas Filho, Leonardo Gonçalves Nogueira e Zezé Lima, o que corresponde a 38,6% da proposta inicial do estado de Minas Gerais.”

De acordo com a proposta da prefeitura, os alunos da escola estadual João Dornas Filho serão absorvidos pelas escolas municipais Dr. Lincoln Nogueira Machado e Maria Augusta de Faria, os alunos da Escola Estadual Zezé Lima serão absorvidos pela Escola Municipal Padre Waldemar Antônio de Pádua Teixeira e os alunos da Escola Estadual Leonardo Gonçalves Nogueira serão absorvidos por uma escola municipal cujo funcionamento continuará no mesmo imóvel da referida escola estadual até a construção de uma nova escola no Bairro Jadir Marinho, que atenderá a educação infantil/creche e pré-escola e ensino fundamental anos iniciais.

A votação

Votaram a favor a municipalização das escolas estaduais de Itaúna:

Gleissinho (PSD) Lacimar Cezário (PSD) Léo Alves (PODEMOS) Carol Faria (AVANTE) Giordane Alberto (PV) Silvano Gomes (PDT) Nesval Júnior (PSD)

Votaram contra a municipalização das escolas estaduais de Itaúna:





Antônio Miranda (Toizinho – PSC) Márcia Cristina (PATRIOTA) Kaio Guimarães (PSC) Edênia Alcântara (PDT) Ener Batista (PSL) Gustavo Dornas (PATRIOTA)

Os vereadores Antônio de Faria (Da Lua - PL), Joselito Gonçalves (PDT) e Aristides Ribeiro (Tidinho – PSC) estavam ausentes da reunião devido a uma viagem a Brasília.