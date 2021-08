Mineiros de Lagoa Santa comemoram medalha de ouro de Isaquias Queiroz

Isaquias Queiroz fez história ao conquistar medalha de ouro na canoagem sprint C1 1000M, na Olimpíada de Tóquio (foto: Philip Fong/AFP)





A vitória do fim da noite dessa sexta-feira (manhã de sábado no Japão) foi também uma conquista para os moradores da cidade da região metropolitana.









"Acompanhei a vitória do Isaquias na maior torcida. Vejo o esforço diário dos treinos. Esta medalha de ouro é o triunfo da dedicação do atleta. Parabéns Isaquias e toda equipe pelo esforço e espero que traga mais vitórias para o Brasil nos próximos torneios. Isaquias é um exemplo para futuras gerações. Determinado e vitorioso", afirma Oliveira.





Anderson Oliveira afirma que viu de perto a dedicação de Isaquias Queiroz nas águas da Lagoa Central de Lagoa Santa (foto: Carlos Altman/EM/D.A Press) Ricardo Maturana acredita que a conquista de Isaquias Queiroz será capaz de proporcionar benefícios para Lagoa Santa, como a conscientização por parte da sociedade para manter a Lagoa Central limpa, incentivando, também, a prática de esportes náuticos. Com isso, Maturana aposta em um fortalecimento do turismo local. Já o instrutor de canoagemacredita que a conquista de Isaquias Queiroz será capaz de proporcionar benefícios para Lagoa Santa, como a conscientização por parte da sociedade para manter a Lagoa Central limpa, incentivando, também, a prática de esportes náuticos. Com isso, Maturana aposta em um fortalecimento do turismo local.





"Acredito que este ouro vai trazer muitas coisas boas para a cidade. Vai incentivar mais pessoas a praticarem esportes náuticos aqui na Lagoa e ainda promover uma conscientização ecológica para manter a Lagoa Central limpa. Isaquias levou o nome de Lagoa Santa para o mundo. A homenagem dele vai incentivar ainda mais as pessoas virem conhecer a cidade e, com isso, promove o turismo local."





Ricardo Maturana acredita que a conquista de Isaquias Queiroz será capaz de proporcionar benefícios para Lagoa Santa (foto: Carlos Altman/EM/D.A Press) Anderson Oliveira também acredita que a prática de esportes náuticos tendem a crescer na cidade. O empresário, no entanto, deseja que Isaquias tenha um contato maior com a população local.





"Espero que quando ele retornar a Lagoa Santa tenha um contato maior com os moradores, com a população em geral que ficou na torcida pela vitória dele. Acredito que a cultura do esporte náutico será consolidada em Lagoa Santa daqui pra frente", conclui.









Isaquias Queiroz, de 27 anos, foi campeão com o tempo de 4:04.408. O chinês Liu Hao, com 4:05.724, e o moldávio Serghei Tarnovschi, com 4:06.069, completaram o pódio com prata e bronze, respectivamente.





Agora dono de quatro medalhas olímpicas (as outras três conquistadas nos Jogos Olímpicos de Rio de Janeiro, em 2016 - duas pratas, na C1 1000m e na C2 1000m; e um bronze, na C1 200m), Isaquias também é multicampeão mundial e pan-americano.

Ao subir no pódio com a medalha de ouro no peito , em Tóquio,levou com ele cada pedaço do Brasil por onde passou até chegar ao momento histórico em sua carreira. Nascido em Ubaitaba, na Bahia, Isaquias atualmente é atleta do Flamengo e já treinou em metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro. Mas é nas águas de, na Grande BH, que o atleta se prepara desde 2014 para diversas competições.